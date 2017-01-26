Анонсирован гоночный симулятор DiRT 4

DiRT 4 станет первой номерной частью франшизы за последние шесть лет — DiRT 3 вышла ещё в 2011 году. С тех пор серия пополнилась отдельными играми — DiRT Showdown и DiRT Rally. DiRT 4 позаимствует у ответвлений адаптированность для более казуальных игроков. Традиционно основная серия была ближе к автосимуляторам, чем к аркадным гонкам.

Помимо обычных авто в игре будут гонки на багги, грузовиках и кросс-картах. В качестве локаций для заездов перечислены Австралия, Испания, Мичиган, Швеция и Уэльс. Также появится возможность создавать собственные треки, выбирая локацию и указывая параметры, после чего игра автоматически сгенерирует маршрут. Из доступных режимов ожидаются карьера и мультиплеер, а также списки лидеров, общие для всех платформ.

DiRT 4 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 9 июня этого года.