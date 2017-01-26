Хидео Кодзима оправдает сексуальность героев своих игр

В интервью BBC Radio 1 Newsbeat Кодзиму спросили, зачем он добавляет в свои игры персонажей с откровенным внешним видом. Он защитился, ответив, что эта деталь объясняется историями этих героев. Тем не менее в будущем мэтр планирует сменить подход.

Кодзима заявил, что не хочет добавлять таких персонажей без каких-то особых причин. По его словам, он хочет избежать появления в его игров "персонажей с большой грудью и без предыстории". Вместо этого герои с сексуальной внешностью должны с первого взгляда создавать впечатление, что у них за плечами есть богатая предыстория. Которая в том числе объясняет, почему они носят вызывающие наряды.

Недавно некоторые игроки были недовольны героиней Квайет из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Девушка-снайпер носила очень минимум одежды, при этом будучи изображённой с пышной фигурой. Хотя у игрока во время прохождения была возможность узнать, почему она так одевается, многие всё равно сочли образ героини противоречивым.

Также Кодзима немного рассказал о своей новой игре Death Stranding. По его словам, поначалу она будет лёгкой для освоения, но со временем игроки поймут, что раньше не проходили ничего подобного.