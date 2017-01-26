Авторы Deus Ex и Tomb Raider делают игру про "Мстителей"

Безымянная игра о "Мстителях" станет первым совместным проектом двух студий. Её анонсировали минутным малоинформативным тизером с узнаваемой атрибутикой Халка, Тора, Железного человека и Капитана Америки.

В разработке участвуют создатели недавней Tomb Raider, студия Crystal Dynamics и Eidos Montreal, известная по серии Deus Ex. Больше информации о проекте обещают рассказать в 2018 году.

Также сообщается, что безымянная игра о "Мстителях" станет частью игровой вселенной Marvel — это означает, что она может быть как-то связана, например, с безымянной игрой о Человеке-пауке, которая выйдет на PS4. Square Enix и Marvel планируют сотрудничество на несколько лет вперёд — одной игрой о "Мстителях" сделка не ограничится.