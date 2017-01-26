Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января 2017, 16:26

Авторы Deus Ex и Tomb Raider делают игру про "Мстителей"

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/The Avengers Project Announcement Trailer

Фото: © Кадр из видео YouTube/The Avengers Project Announcement Trailer

Marvel Entertainment и Square Enix объявили о сотрудничестве, первым плодом которого станет игра про "Мстителей".

Безымянная игра о "Мстителях" станет первым совместным проектом двух студий. Её анонсировали минутным малоинформативным тизером с узнаваемой атрибутикой Халка, Тора, Железного человека и Капитана Америки.

В разработке участвуют создатели недавней Tomb Raider, студия Crystal Dynamics и Eidos Montreal, известная по серии Deus Ex. Больше информации о проекте обещают рассказать в 2018 году.

Также сообщается, что безымянная игра о "Мстителях" станет частью игровой вселенной Marvel — это означает, что она может быть как-то связана, например, с безымянной игрой о Человеке-пауке, которая выйдет на PS4. Square Enix и Marvel планируют сотрудничество на несколько лет вперёд — одной игрой о "Мстителях" сделка не ограничится.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • супергерои
  • Marvel
  • Лара Крофт
  • deusex
  • squareenix
  • tombraider
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar