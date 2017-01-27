Фанат "Покемонов" перехитрил правообладателей

Игровые каналы на YouTube уже несколько лет страдают от масштабной проблемы: некоторые издатели по каким-то причинам запрещают получать доход с видео, где используются их материалы. Из-за этого видеоблогеры отказываются снимать прохождения игр, с которых они ничего не заработают.

В их числе оказались Pokemon Sun и Pokemon Moon для Nintendo 3DS. В них у покемонов есть особый приём, кадры с использованием которого неизбежно привлекают внимание правообладателей. Один из пользователей YouTube нашёл креативный способ обойти эту проблему.

Том Фоукс в своём прохождении часто вызывает покемона Примарину. Особая атака существа называется "океаническая оперетта", а при её использовании каждый раз показывается одна и та же анимация. Из-за этого она легко считывается системой Content ID, которая автоматически присваивает ролику клеймо за использование чужих материалов. Но Том обманул систему: он вручную нарисовал свою версию анимации.

Фоукс также призвал других видеоблогеров использовать эту пародийную заготовку. Таким образом он предлагает одновременно обезопасить свои ролики и высмеять нелепость ситуации с правообладателями.