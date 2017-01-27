Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал показания против Януковича

Бывший депутат от партии коммунистов Денис Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Известно, что Вороненков добровольно вышел на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

По данным издания, Вороненков частично подтвердил информацию, которую ранее рассказал другой экс-депутат Госдумы — Илья Пономарёв. Напомним, Пономарёв заявил о якобы имевших место договорённостях между Януковичем и руководством РФ.

— Мы допросили двоих депутатов российской Госдумы, они свидетельствуют, что механизм введения войск России на территорию независимой Украины был запущен Кремлём ещё в декабре, когда Майдан ещё стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в Крым в декабре уже шла речь о вероятном военном вторжении, — цитируют СМИ слова Юрия Луценко.