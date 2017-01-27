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Опубликовано 27 января 2017, 06:16

Новая реклама Nintendo Switch предлагает поиграть в туалете

Кадр видео: &copy; youtube/Nintendo UK

Кадр видео: © youtube/Nintendo UK

Понять тонкости японской души мы никогда не сможем, а вот японцы европейцев поняли с полуслова.

Компания представила новую рекламу для своей универсальной консоли. Устройство, которое может использоваться в роли домашней игровой приставки, легко трансформируется в портативную игровую станцию. Это значит, что для походов по нужде больше не требуется прекращать игру: достаточно взять устройство с собой и продолжать веселье.

Особенно функция заинтересует тех, кто играет в онлайн-игры, ведь им часто не удаётся посетить уборную во время важных сражений. Также они не успевают пить, что вызывает обезвоживание и целый ряд проблем со здоровьем. Скорее всего, портативность положительно скажется на здоровье геймеров.

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Арсений Мирный
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