Новая реклама Nintendo Switch предлагает поиграть в туалете

Компания представила новую рекламу для своей универсальной консоли. Устройство, которое может использоваться в роли домашней игровой приставки, легко трансформируется в портативную игровую станцию. Это значит, что для походов по нужде больше не требуется прекращать игру: достаточно взять устройство с собой и продолжать веселье.

Особенно функция заинтересует тех, кто играет в онлайн-игры, ведь им часто не удаётся посетить уборную во время важных сражений. Также они не успевают пить, что вызывает обезвоживание и целый ряд проблем со здоровьем. Скорее всего, портативность положительно скажется на здоровье геймеров.