Эксперт: Отношения с Богом не могут подвергаться геймификации

Как сообщает РИА "Новости", богословы, журналисты, священники и эксперты сошлись во мнении, что игры представляют большую ценность в образовании, однако они неуместны в отношениях между человеком и Богом.

По словам протоиерея Михаила Самохина, "наши отношения с Богом не могут подвергаться геймификации". Он надеется, что христианство "не уйдёт в игру". Также священник сомневается, что "Бог играл бы с нами в игры".

Протоиерея поддержал журналист Алексей Соколов. Он подчеркнул, что духовное здоровье является предметом серьёзного разговора, а не игр, добавив, что "в религию не играют".

Писатель и сценарист Сергей Чекмаев, который участвовал в создании многих игр, предложил РПЦ всё же подумать о том, чтобы заняться осмыслением геймификации. Чекмаев уверен, что если что-то не получается запретить, то это необходимо возглавить. Он считает, что игры нуждаются в православном контенте.

При этом директор центра медиакоммуникаций Московского православного института святого Иоанна Богослова Елена Жосул призывает обратиться к опыту зарубежных христиан. Она привела пример США, где уже около десяти лет есть сообщество христианских геймеров, которые ежегодно проводят конференции, и призвала церкви привнести христианские ценности в одну из самых влиятельных индустрий ХХI века.