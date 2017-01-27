Учёные из Шотландии узнали любимый музыкальный жанр собак

Шотландское общество по предотвращению жестокости по отношению к животным (SSPCA) объединилось с Университетом Глазго для того, чтобы исследовать, как собаки реагируют на разные музыкальные стили. Любимыми жанрами собак оказались ямайский жанр регги и спокойный рок (софт-рок), сообщает музыкальное издание NME.

В собачьем приюте в Данбантоне собакам проиграли музыкальные композиции разных направлений чтобы изучить их реакцию.

Профессор Университета Глазго Нил Эванс заявил о результатах исследования:

— Реакция на разные жанры была смешанной. Возможно, что, как и люди, собаки имеют собственные музыкальные предпочтения. Однако регги и софт-рок показали самые положительные результаты, если оценивать поведение.

Научный менеджер SSPCA Гилли Мендес Феррейра заявила, что отныне благотворительные организации и приюты будут следить за тем, чтобы собаки наслаждались музыкой, которая им больше всего нравится. Феррейра пообещала, что собакам в шотландских приютах будут включать специальный плей-лист собачьей музыки, отобранный профессионалами.

Лайф собрал в специальный плей-лист лучшие композиции обоих жанров, чтобы читатели-собаководы могли сами проверить положительные эффекты, обнаруженные шотландскими исследователями.

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