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Опубликовано 27 января 2017, 09:11

Разработчики Fallout 2 рассказали о формуле сексуальности

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Авторы культовой игры уверены, что для определения сексуальности можно вывести специальную формулу.

Спустя 19 лет после выхода постапокалиптической ролевой игры фанатом удалось установить, что существует чёткий метод, который позволяет выяснить, насколько хорош Одинокий странник в сексе.

В частности, Крис Авелон и Том Френч, работавшие над игрой, подтвердили, что они создали формулу сексуальности.

Практически два десятилетия назад я встречался с девушкой. Она сказала, что ей очень нравится парень. Когда я его увидел, понял, что по внешним данным я и в полуфинал не попадаю. Эта история меня очень опечалила и разозлила. Я решил, что харизма гораздо важнее внешнего лоска
Том Френч, разработчик

Исходя из этого, разработчики приняли решение, что сексуальность будет зависеть от комбинации четырёх базовых качеств: харизмы, силы, ловкости и выносливости. Разумеется, такие особенности, как "сексапильность" (Sex Appeal), усиливают привлекательность героя. Во время прохождения одного их квестов в Нью-Рино главный персонаж должен перевоплотиться в порно-звезду. Поэтому умелые действия в постели важны для продвижения по сюжету.

Том Френч добавил, что за прошедшие годы его взгляды поменялись. Если бы он высчитывал формулу сексуальности сейчас, то предпочёл бы также учитывать привлекательность партнёра, с которым хочет вступить в связь главный герой.

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Сергей Сурепин
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