Разработчики Fallout 2 рассказали о формуле сексуальности

Спустя 19 лет после выхода постапокалиптической ролевой игры фанатом удалось установить, что существует чёткий метод, который позволяет выяснить, насколько хорош Одинокий странник в сексе.

В частности, Крис Авелон и Том Френч, работавшие над игрой, подтвердили, что они создали формулу сексуальности.

Практически два десятилетия назад я встречался с девушкой. Она сказала, что ей очень нравится парень. Когда я его увидел, понял, что по внешним данным я и в полуфинал не попадаю. Эта история меня очень опечалила и разозлила. Я решил, что харизма гораздо важнее внешнего лоска Том Френч, разработчик

Исходя из этого, разработчики приняли решение, что сексуальность будет зависеть от комбинации четырёх базовых качеств: харизмы, силы, ловкости и выносливости. Разумеется, такие особенности, как "сексапильность" (Sex Appeal), усиливают привлекательность героя. Во время прохождения одного их квестов в Нью-Рино главный персонаж должен перевоплотиться в порно-звезду. Поэтому умелые действия в постели важны для продвижения по сюжету.

Том Френч добавил, что за прошедшие годы его взгляды поменялись. Если бы он высчитывал формулу сексуальности сейчас, то предпочёл бы также учитывать привлекательность партнёра, с которым хочет вступить в связь главный герой.