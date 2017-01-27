Разработчики Horizon: Zero Dawn ответили на обвинения в ухудшении графики

Автор YouTube-канала Cycu1 сравнил игру на E3 2016 и Taipei Games Show 2017 и посчитал, что графика была ухудшена ближе к релизу. Само собой, под видеороликом тут же подписалась негодующая толпа поклонников творчества Guerilla Games.

Разработчики не стали стоять в стороне. Они заявили, что на обеих выставках демонстрировалась одна и та же версия игры, один и тот же отрезок, только на разных языках, так что речи о ухудшении графики идти не может.

Автор видео на этом не успокоился, добавив, что студия Guerilla Games не впервые показывает в рекламных роликах то, что затем не соответствует реальности в финальных релизах.

Horizon: Zero Dawn — эксклюзивная для PS4 ролевая постапокалиптическая игра, где люди, отброшенные в каменный век, выживают и сражаются за существование в одном мире с роботами-животными. Игра выходит 28 февраля 2017 года.