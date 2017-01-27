Бьёт — значит всё равно статья

Окончательное принятие Государственной думой скандального теперь уже закона о декриминализации побоев не пройдёт незамеченным. Понятно почему: разговор изначально вёлся в том ключе, что, мол, депутаты разрешили бить жён и детей. И общественность такой законопроект сразу восприняла в штыки.

Робкие объяснения депутатов на тот счёт, что ранее произошла декриминализация (то есть перевод статьи из уголовного кодекса в кодекс об административных правонарушениях) статьи об уличных побоях, если те совершены впервые и не повлекли тяжких последствий, помочь законопроекту категорически не могли. Поскольку в общественном сознании, да и в повседневной практике это сильно разные побои.

Побои в семье могут быть и практически всегда бывают систематическими, а вот побои на улице — разовый квест. Попасть на одного и того же хулигана десяток раз подряд — это надо быть очень удачливым человеком, да и вытерпеть от незнакомого или неблизкого человека неоднократные избиения и не сообщить в полицию — тоже практически невероятная картина. А вот в плане домашнего насилия такое вполне вероятно: родственникам некуда деться друг от друга, или жена считает, что "бьёт значит любит", или надеется, что образумится. Потому тут общественность в известном смысле права.

Но есть один нюанс. Такого крика, разумеется, не было бы, если бы наши парламентарии за прошлый созыв не заработали себе у общественности известную репутацию ретроградов, которые "против всего разумного, доброго, вечного". Несколько лет назад это вообще воспринималось как интернет-мем. Типа "британские учёные доказали", только "в Госдуме хотят запретить". Выходишь утром в Сеть, а там уже кто-то что-то в Госдуме хочет запретить. В заголовках новостей, большими буквами и каждый день. Неважно, что чуть ли не 99 процентов этих инициатив были явно непроходными пиар-инициативами думских заднескамеечников или наиболее активных соколов Жириновского, — образ такой появился и был зафиксирован. Теперь будет сложно избавиться.

Есть и такой момент: даже весьма продвинутая публика никогда не читает новостей дальше заголовка. Читать законопроект и комментарии грамотных юристов к нему — тоже история не про публику, даже самую искушённую. Сказано же: Госдума разрешает бить жён и детей. А далее невысокий уровень информационной и юридической грамотности делает своё дело: "в газетах врать не будут", а читать законопроекты сложно: там непонятным языком про непонятные вещи.

Меж тем домашним тиранам с замашками садистов радоваться совершенно не стоит, а просвещённой публике не стоит впадать в истерику. А стоит перечитать Уголовный кодекс. По меньшей мере соответствующую его часть, а не только одну статью.

Да, если побои случились однократно — это теперь не уголовная статья. Но если они случились неоднократно, то это статья 117 ("Истязания"), если повлекли не очень серьёзные последствия — то 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью") и так далее. Сроки там, кстати, куда серьёзнее, нежели в статье "Побои".

Таким образом, управа на товарища, который между делом после ужина привык побивать жену и детей, имеется и без статьи "Побои". Было бы желание и воля применять статьи и спасать женщин от насилия такого рода.

Это не снимает автоматически, естественно, базовой проблемы семейного насилия, с которой давно надо было что-то делать, но ведь эту проблему и прежняя уголовная статья не решала, не так ли?