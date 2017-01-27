Геймер с редким генетическим заболеванием научился играть ногами

У геймера Стиви Рекса выявлен был TAR-синдром: редкое генетическое заболевание лишило его костей в предплечьях, в связи с чем он научился играть ногами. Сейчас он без проблем может сражаться в онлайн-игре Final Fantasy XIV.

Для игры Стиви использует контроллер. Благодаря системе cross bar, в Final Fantasy XIV можно играть, используя минимальное количество кнопок. Геймпад открывает доступ лишь к восьми способностям, однако, если зажать кнопку R2, появится доступ ещё к восьми.

Я всегда интересовался MMO-играми, но далеко не все настройки подходят для удобной игры ногами. Впрочем, Final Fantasy XIV — это не тот случай. С помощью замечательной системы cross bar я могу играть в неё очень хорошо Стиви Рекс, геймер

Отметим, что история Стиви Рекса — далеко не единственная. В декабре Лайф рассказывал об Альберте Гутове — "хрустальном геймере", которому сила духа и видеоигры помогли справиться с почти безвыходной ситуацией.

Final Fantasy XIV — популярная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра от студии Square Enix. Она вышла в сентябре 2010 года на ПК. Спустя три года игру заменили другой версией с подзаголовком A Realm Reborn, которая помимо ПК вышла также на PlayStation 3 и PlayStation 4.