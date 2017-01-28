Один геймпад хорошо, а два лучше. Лучшие игры для совместных поcиделок

Mortal Kombat

Смертельная битва является королевой всех вечеринок, на которых оказалась консоль. Она удерживает этот пьедестал уже более 15 лет, и ни одному файтингу ещё не удалось составить ей достойную конкуренцию. С сюжетом тут всё сложно. Если вы смотрели фильм 1995 года, то этого вам будет достаточно, чтобы вникнуть в основные проблемы вселенной. Но если хочется узнать побольше о каждом из персонажей, то придётся почитать десятки фанатских форумов и провести не один час за прохождением основных игр серии.

Главной особенностью игры является повышенный уровень жестокости. Кровь льётся буквально отовсюду. Хотите выдавить противнику глаза? Пожалуйста. Забить врага его же отрубленными руками? Легко. А виртуальные арены вообще находятся за гранью разумного. Хотите подровнять черты вашему обидчику в аду? Или проверить свои силы на ринге древнего буддийского храма? Игра даёт вам эту возможность.

FIFA

Спортивные симуляторы способны превратить любые мужские посиделки в шумную вечеринку. Хотите управлять "Ливерпулем"? Вперед! А можете попробовать вернуть сборной России былое величие, хотя даже в игре это вызывает трудности. Основной аудиторией игры являются фанаты футбола.

И это неудивительно, ведь вы можете управлять своими любимыми игроками при помощи геймпада. А самое главное, что не нужно быть любителем футбола, не обязательно даже разбираться в правилах игры. Просто возьмите в руки джойстик и начинайте играть, а уж по ходу разберётесь.

Номерная часть FIFA выходит каждый год и различается только улучшенной физикой ударов и обновлённым списком команд. Поэтому можете смело брать последнюю и звать своих друзей на угарный вечер. Кстати, в игре есть русские комментаторы, поэтому ощущение, что вы смотрите настоящий футбольный матч, обеспечено.

Gears of War

Похождения Маркуса Феникса и отряда "Альфа" уже давно собрали вокруг себя целый культ фанатов, которые пламенно любят и боготворят эту серию. Вселенная насчитывает 4 номерные части, один спин-офф и несколько комиксов, в которых нам показали события, которые остались за кадром. Но это не так важно.

Да, в Gears of War хороший сюжет, но мы любим эту вселенную не за её историю, а за возможность распилить очередного локуста бензопилой. Да ещё так, чтоб кровь в экран била фонтаном. А если рядом сидит ваш товарищ по оружию, который всегда прикроет вашу спину и подбодрит крепким словцом, то делать это вдвойне веселее.

Возможность играть за одним телевизором стала одним из основных факторов успеха игры. Тем более что это сеттинг, где перекачанные бойцы, постоянно кричащие о чувстве долга и братстве, распиливают на куски отвратительных тварей, которые лезут из самых потаённых уголков планеты.

Resident Evil 5

"Обитель зла" всегда и была камерной игрой. Вы в одиночку пробираетесь по узким коридорам или мрачным улицам, где на каждом углу вас поджидают голодные монстры. И ведь нам нравилось! Мы щекотали себе нервы более 10 лет, и тут выходит Resident Evil 5. В которой вам дают сексапильную напарницу Шеву, умеющую обращаться абсолютно с любым оружием и всегда прикрывающую вам спину.

Одиночеству пришёл конец. Узкие улочки сменили открытые пространства, а количество монстров на экране стало явно превосходить количество пальцев одной руки. Играть стало веселее, но об ощущении незащищённости можно забыть. Может, это и плюс, ведь теперь можно играть вдвоём. А с учетом того, что главные герои разных полов, можно дать геймпад своей девушке.

Игра перестала нас пугать, превратившись в мясной шутер, в котором мы не просто отстреливаем зомби, мы уничтожаем их десятками! Хорошо это или плохо, каждый должен решить сам для себя. А любителей откладывать кирпичи на строительство дачи для бабушки уже ждёт свежий Resident Evil 7.

Rayman

Старина Рейман позволяет собраться за одной консолью не только громкой компании друзей, но и в узком семейном кругу. Игра позволяет играть вместе четверым игрокам. Этот платформер не вызывает ничего, кроме умиления и доброй улыбки на лице каждого человека. Всё дело в очаровательном рисунке и абсолютно простой истории, которая будет понятна даже ребёнку.

Хочется отметить, что игр две — Rayman Origins и Rayman Legends. В них нет каких-то кардинальных различий. Хотя в Legends появились особенные музыкальные уровни. На фоне играет музыка, и если вы ошибаетесь во время прохождения, то она начинает сбиваться. С первых минут вы понимаете, что хотите посмотреть абсолютно каждый уровень и пройти его, превзойдя своих друзей.