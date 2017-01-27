Депутаты ужесточили наказание за нарушения в работе с персональными данными

В настоящее время за нарушения в работе с персональными данными для юрлиц предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Однако, по мнению авторов закона, действующая норма не учитывает тяжести негативных последствий правонарушения, поэтому депутаты предложили ужесточить наказание.

Теперь за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработку данных, несовместимую с целями сбора таких данных, будут наказывать предупреждением или штрафом от 1 до 3 тыс. руб. для граждан, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Обработка персональных данных без согласия гражданина приведёт к наложению штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 15 до 75 тыс. руб для юридических лиц. При невыполнении государственным или муниципальным оператором требований по обезличиванию данных должностные лица получат штраф от 3 до 6 тыс. руб.

Отказ оператора предоставить человеку информацию об обработке его персональных данных повлечёт предупреждение или штраф от 1 до 2 тыс. руб для граждан, от 4 до 6 тыс. руб. для должностных лиц, от 10 до 15 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 20 до 40 тыс. руб. для юридических лиц.

В правительстве считают, что подобные поправки позволят эффективно защищать права и интересы граждан и позволят обеспечить неотвратимость наказания.