Игра о продажных копах заглянет на консоли

Игра была разработана белорусской студией Weappy Studio. Релиз на PC состоялся 2 августа 2016 года. Игра получила высокие оценки и среди критиков, и среди игроков.

Вместе с анонсом выхода игры на консолях появился новый трейлер с подзаголовком "Много пороков". Пока неясно, будет ли консольная версия отличаться от версии для PC, но мы с нетерпением ждём выхода игры о похождениях продажного шефа полиции на консолях.

This is the Police — стратегия с минималистичным визуальным стилем. Её главный герой — коррумпированный шеф полиции Джек Бойл, которого вынуждает уйти в отставку мэр города. Игра вышла на PC в августе 2016 года.