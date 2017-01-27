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Регион
Опубликовано 27 января 2017, 13:03

Игра о продажных копах заглянет на консоли

Нашумевшая This is the Police про продажных полицейских всё-таки выйдет на консолях — Xbox One и PS4.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Игра была разработана белорусской студией Weappy Studio. Релиз на PC состоялся 2 августа 2016 года. Игра получила высокие оценки и среди критиков, и среди игроков.

Вместе с анонсом выхода игры на консолях появился новый трейлер с подзаголовком "Много пороков". Пока неясно, будет ли консольная версия отличаться от версии для PC, но мы с нетерпением ждём выхода игры о похождениях продажного шефа полиции на консолях.

This is the Police — стратегия с минималистичным визуальным стилем. Её главный герой — коррумпированный шеф полиции Джек Бойл, которого вынуждает уйти в отставку мэр города. Игра вышла на PC в августе 2016 года.

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Илья Комаров
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