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Регион
Опубликовано 27 января 2017, 13:33

В ООН хотят использовать игры для решения конфликтов

Фото: &copy; flickr /&nbsp;JD Hancock

Фото: © flickr / JD Hancock

Организация считает, что видеоигры помогут им влиять на достижение мира во всём мире.

Преподаватель Королевского колледжа святого Георга в Торонто Пол Дарваси использует игры, чтобы учить своих студентов доносить мысли альтернативно. Однако основная заслуга Дарваси не в этом.

На протяжении последних лет ООН активно интересуется вопросом использования видеоигр в качестве инструмента решения социальных конфликтов. В 2016 году представители ЮНЕСКО попросили Пола Дарваси выступить с докладом на тему использования игр как метода достижения мира.

Преподаватель во время проведения академических исследований выявил, что некоторые игры могут порождать когнитивную эмпатию — особый эффект, который меняет мировоззрение человека благодаря испытанным сопереживаниям. Пол считает, что игры способны влиять на нашу точку зрения только тогда, когда они будут вызывать у нас эмоции понимания другой точки зрения.

Дарваси уверен, что игры — лучший способ влияния на социальное мнение. В связи с этим в ООН задумались о разрешение локальных конфликтов с помощью игр.

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Сергей Сурепин
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