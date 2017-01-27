В ООН хотят использовать игры для решения конфликтов

Преподаватель Королевского колледжа святого Георга в Торонто Пол Дарваси использует игры, чтобы учить своих студентов доносить мысли альтернативно. Однако основная заслуга Дарваси не в этом.

На протяжении последних лет ООН активно интересуется вопросом использования видеоигр в качестве инструмента решения социальных конфликтов. В 2016 году представители ЮНЕСКО попросили Пола Дарваси выступить с докладом на тему использования игр как метода достижения мира.

Преподаватель во время проведения академических исследований выявил, что некоторые игры могут порождать когнитивную эмпатию — особый эффект, который меняет мировоззрение человека благодаря испытанным сопереживаниям. Пол считает, что игры способны влиять на нашу точку зрения только тогда, когда они будут вызывать у нас эмоции понимания другой точки зрения.

Дарваси уверен, что игры — лучший способ влияния на социальное мнение. В связи с этим в ООН задумались о разрешение локальных конфликтов с помощью игр.