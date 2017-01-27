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Опубликовано 27 января 2017, 16:11

В Госдуме призвали присылать анонимки на Родченкова

Фото:&copy;L!FE

Фото:©L!FE

Депутат Михаил Дегтярёв отметил, что Россия должна действовать теми же методами, что и Родченков.

Экспертная комиссия при Комитете Госдумы по спорту готова принимать анонимные сообщения о деятельности ФГУП "Антидопинговый центр", когда его возглавлял Григорий Родченков, заявил Лайфу депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

— Нам тоже нужно использовать такие методы. Наша экспертная комиссия при Комитете по спорту приветствует любую анонимную информацию, которая бы пролила свет на то, что происходило в лаборатории под руководством Родченкова. А мы имеем некоторые свидетельства, что он действовал в интересах иностранных спортсменов, заваливая наших чистых, или, наоборот, покрывал иностранцев, — сказал Дегтярёв.

В 2015 году независимая комиссия ВАДА обвинила Родченкова в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. 

После скандала Родченков подал в отставку, а в январе 2016 года переехал в США. В мае 2016 года он сообщил журналистам о якобы существующей в России государственной программе поддержки допинга.

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Роман Харрасов
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