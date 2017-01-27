"Црвену Звезду" хотят выкинуть из Евролиги за антихорватский баннер с танком

Поклонники белградской команды вывесили на основной трибуне полотно с сербским крестом с четырьмя С-образными огнивами (национальный символ Сербии) и танком на фоне. А внизу пристроился плакат с названием города Вуковар в Хорватии, бывшего ареной главных сражений войны между сербами и хорватами в 1991—1995 годах. Город был сначала взят войсками Сербской Краины, но в итоге отбит хорватской армией.

Акция вызвала бурю негодования в соседней стране и требования "выкинуть" клуб из Евролиги, поскольку его болельщики возвеличивают преступления.

Не стали молчать и представители красно-белых. Спортивный директор баскетбольного клуба Давор Ристович заявил, что ничего политического в танке на плакате не было:

— Танк связан с давним лозунгом наших фанатов "Заработала машина!", призванным подстёгивать наших игроков достигать новых высот. Он используется давно, с югославских времён, когда баскетболисты "Звезды" сфотографировались на танке в белградском музее. Баннер используется не первый раз, и никогда никем не воспринимался как провокация, никакой политики в нём нет.

Официальных комментариев от организаторов главного баскетбольного турнира континента пока не поступало.

"Црвена Звезда" идёт в данный момент на 5-м месте из 16 на групповом этапе Евролиги. Хорватские клубы в турнире не представлены.