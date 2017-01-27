Госдума ввела тюремные сроки за кибератаки на Россию

К КИИ депутаты относят информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

Теперь за "создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ" грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трёх лет. Также осуждённый может получить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

В случае, если действия злоумышленника повлекут тяжкие последствия или создадут угрозу их наступления, виновному грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без такового.