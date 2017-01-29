"Я влюбился в эту игру". Интервью с художником The Banner Saga Игорем Артёменко

Привет, представься и расскажи, чем ты занимаешься?

Привет! Меня зовут Игорь Артёменко, и я рисую. Или в более полном варианте — занимаюсь двухмерной CG-графикой. Родился и вырос я в посёлке Актасе Карагандинской области. Это Казахстан.

Примерно 5 лет (ого, уже пять лет!) назад это стало моей профессией. Изначально я начал подрабатывать, рисуя везде, где за это платят. Преимущественно это был контент для простеньких казуальных игр и иллюстрации для журналов. Позже это стали более крупные игровые проекты и именитые иностранные журналы. В данный момент я работаю удалённо в американской инди-компании Stoic studio, создательнице серии The Banner Saga. Сейчас идёт активная фаза по разработке третьей и финальной части саги.

Почему ты решил рисовать?

Сложно сказать, почему именно. Наверное, множество факторов в совокупности. Первое, я просто любил рисовать. Я не слишком верю в слово "талант", но у меня была явная предрасположенность к этому, мне это нравилось.

Во-вторых, мне, как и любому человеку, всегда хотелось выразить себя и выразиться через живопись — это как минимум эффектно и интересно окружающим.

Поэтому в школе я стал учиться рисовать. Я родился в маленьком шахтёрском городке с населением 7 тысяч душ, и серьёзного художественном училища там не было. Но в школе был небольшой кружок рисования, где я провёл почти 4 года.

Также, возможно, сыграли и слабые черты характера. Ещё в дошкольном возрасте я получал положительные отзывы о своих каляках, что, конечно, грело чувство уверенности в себе. Не сказать чтобы я был популярен в школе, но мои рисунки на полях тетрадей нравились всем. Приятно было понимать, что в чём-то ты можешь достичь успеха. Я занимался разными вещами: и спортом, и паяльник знаю с какой стороны держать, знаю, чем отличается "диафрагма" от "выдержки", но рисунки у меня получались лучше, чем всё остальное.

Конечно, на этом также можно что-то зарабатывать, если делаешь это хорошо.

Однако быть максимально честным с собой можно только в детстве, так что когда приблизился конец школьного обучения и нужно было искать себе профессию, я пошёл "туда же, куда и все". В институт, технический. Была идея стать архитектором, но не срослось, однако быть инженером казалось как минимум чем-то стабильным. До сих пор считаю это своей ошибкой, но бегал от себя я недолго.

На втором курсе я узнал, что такое графический планшет и как он работает с Photoshop. А когда я получал диплом, у меня уже была работа в одной небольшой немецкой студии. Так диплом и не пригодился.

Как началась твоя работа над проектом The Banner Saga?

Когда только я увидел первый ролик the Banner Saga, я влюбился в эту игру. После прохождения первой части я сделал небольшой фанарт для себя. На него отреагировал издатель игры и попросил исходник. Через полгода я прислал ему новую иллюстрацию в стиле игры и поинтересовался о возможных вакансиях. Мне ответил арт-директор компании Stoic Арни Йоргенсен. Ему понравилась работа, но вакансий пока не было.

Однако через 2 месяца они начали искать себе нового художника в команду и объявили мировой конкурс. Нужно было выполнить тестовое задание в их стиле, ну и, как вы можете догадаться, я победил. В сумме они получили 142 заявки вместе с моей.

Трудностей в коммуникации особых не было. Я волновался из-за языка и часовых поясов, так как находился в России. Однако всё сложилось хорошо. В таком режиме я работал над всей The Banner Saga 2 и сейчас работаю над финальной частью трилогии.

Почему была запущена кампания по сбору средств на сервисе Kickstarter?

Мне сложно ответить на этот вопрос, я не отвечаю за стратегию компании. Но я подозреваю, тут два фактора: не слишком удачные продажи второй части и большие амбиции на третью. Плюс Kickstarter — это и дополнительная реклама, и платформа для продаж. По сути, человек, отдавая 20 долларов, уже получает себе копию игры, которая в рознице стоит те же самые деньги. К тому же это шанс сделать игру ещё более масштабной, если мы наберём больше, чем рассчитываем сейчас.

Как тебе работается с западными коллегами?

Отлично. Если человек ведёт себя как профессионал, то не имеет значения, откуда он и какие он имеет культурные особенности. Такие коллективы всегда смогут найти общий язык. К настоящему времени я весьма подкачал свой английский, так что недопониманий не случается. Там собралась очень приятная команда: кто-то работал в NASA до этого и писал коды для телескопа "Хаббл", кто-то работал в Bioware над их самыми культовыми играми. Есть чему поучиться.

Что можешь посоветовать начинающим художникам?

Основной мой совет начинающим художникам: начните!

Главное — это практика. Если это вам нравится, если вы кайфуете от самого процесса и видите себя в этом деле — рисуйте как можно больше, с любовью и старанием. И всё само к вам придёт, постепенно. Но если вам это не так уж нравится, или вам лень, или "у меня в городе/стране всё равно нет нормального образования", или вы не можете найти время, или у вас что-то не получается, но очень хочется, чтобы сразу всё получилось, или это бесперспективно — наверное, лучше даже не начинать. Сначала найдите себя.

Все работы Игоря Артёменко доступны в его профилях на DeviantArt и Artstation. Кроме того, вы всё ещё можете поддержать разработку The Banner Saga 3 на Kickstarter.