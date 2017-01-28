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Опубликовано 28 января 2017, 10:15

Gifstory: реакция фаната "Металлики" на подаренную Хэтфилдом гитару

Какое было бы у вас выражение лица, если бы вам подарил свою гитару сам Джеймс Хэтфилд, вокалист и гитарист группы Metallica? Наверняка такое же, как и у этого парня. Эта гифка родилась в феврале 2009 года, когда участники хеви-метал-группы из Ирака под названием Acrassicaud наконец-то получили статус беженцев и смогли перебраться в США. Там их встретила легендарная Metallica, и тут уж мало кто остался бы равнодушным, когда сам Джеймс Хэтфилд подарил свою гитару и оставил на ней автограф.

Этот момент участник группы Acrassicaud точно запомнил на всю жизнь. А вот и полный видеоотчёт со встречи (P.S. Смотрите с 1:05). Гифка, на которой зафиксирована реакция музыканта, стала легендарной и собрала сотни тысяч лайков в социальных сетях.

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Мария Иванова
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