Gifstory: реакция фаната "Металлики" на подаренную Хэтфилдом гитару

Какое было бы у вас выражение лица, если бы вам подарил свою гитару сам Джеймс Хэтфилд, вокалист и гитарист группы Metallica? Наверняка такое же, как и у этого парня. Эта гифка родилась в феврале 2009 года, когда участники хеви-метал-группы из Ирака под названием Acrassicaud наконец-то получили статус беженцев и смогли перебраться в США. Там их встретила легендарная Metallica, и тут уж мало кто остался бы равнодушным, когда сам Джеймс Хэтфилд подарил свою гитару и оставил на ней автограф.