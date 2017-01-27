Коллекционер собрал 1262 игры для Nintendo Wii

Коллекционер консолей и видеоигр под ником NintendoTwitzer выложил большой отчёт на англоязычный форум поклонников Nintendo. Он собрал 1262 игры для Wii — это всё, что вышло для консоли в американском регионе. Гигантская библиотека не включает в себя только коробки с играми "2 в 1", демоверсии на дисках и другие промоматериалы.

NintendoTwitzer также снял видео, в котором показал 40 самых редких игр из коллекции. Их можно купить только с рук (на аукционе eBay, по словам автора видео, сейчас есть всего по 1–3 лота с каждой). Список состоит из игр, про которые вряд ли кто-то слышал. Одна из них и вовсе продавалась в комплекте со странным контроллером-велосипедом.

Коллекционер считает, что сейчас самое время собирать игры для Wii. Консоль уже давно не производят да и игр для неё больше не выпускают. Единственное исключение — в конце 2016 года библиотека Wii пополнилась танцевальным симулятором Just Dance 2017. Вероятно, это последняя новинка в истории консоли.