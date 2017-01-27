Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за опасное вождение

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение. Если парламентарии примут документ, наказание за опасное вождение составит 5 тысяч рублей.

К опасному вождению относится резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону, беспорядочное перестроение, несоблюдение безопасной дистанции.

Термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года, однако тогда наказание не ввели, отложив решение на более поздний срок.