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Регион
Опубликовано 27 января 2017, 18:03

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за опасное вождение

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение. Если парламентарии примут документ, наказание за опасное вождение составит 5 тысяч рублей.

К опасному вождению относится резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону, беспорядочное перестроение, несоблюдение безопасной дистанции.

Термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года, однако тогда наказание не ввели, отложив решение на более поздний срок.

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Александра Вишнякова
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