Capcom довольна продажами Resident Evil 7

Сообщается, что в магазины по всему миру отгружено уже 2,5 миллиона копий Resident Evil 7. В своём отчёте Capcom считает их как уже проданный товар.

Также стало известно, что демоверсию игры суммарно скачали более 7 миллионов раз. Её несколько раз обновляли, добавляя новые загадки, что поддерживало интерес игроков. Студия считает, что такой популярности удалось достичь в том числе благодаря новому движку RE ENGINE, созданному специально для этой игры.

Resident Evil 7 — новая часть культовой серии хорроров. На этот раз разработчики решили вернуться к корням франшизы и целиком переосмыслили игровой процесс. Игра вышла на PC, Xbox One и PS4 24 января. Для консоли Sony также реализована поддержка игры в виртуальной реальности через шлем PS VR.