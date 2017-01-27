Адвокат Бута: Президентство Трампа не повлияет на вердикт Верховного суда США

По словам юриста, дело Бута возымело настолько мощный резонанс и стало настолько значимым прецедентом, что имеет все основания для того, чтобы быть рассмотрено высшим органом американской юстиции.

— С самого начала позиция моего клиента заключалась в том, что в деле против него имели место вопиющие нарушения, дело было полностью сфабриковано, и мы считаем, что все эти факты заслуживают внимания высшего органа судебной системы США, — комментирует Тарасов.

Надежды на положительный исход дела у представителей Бута имеются. Однако, по словам адвоката Тарасова, едва ли можно говорить о том, что на решение Верховного уда повлияет изменившаяся политическая ситуация в Америке и приход к власти нового президента Дональда Трампа.

— Я бы не сказал, что политика повлияет, — рассуждает он. — Верховный суд сейчас не в полном составе, соотношение сил там примерно 4 на 4, то есть Трамп должен номинировать ещё одного судью, который будет склонять коллегию в силу числового преимущества в консервативную сторону. То есть кандидатов, которые были назначены президентами-республиканцами, должно быть больше.

Однако супруга арестованного россиянина Алла Бут, напротив, считает, что изменение политической конъюнктуры может повлиять хотя бы на то, чтобы документы по делу Бута оказались на рассмотрении высшего судебного органа.

— На самом деле нужно понимать, что Верховный суд США берёт на рассмотрение минимальный процент дел. То есть подаются тысячи документов, и процент дел, который всё-таки оказывается на рассмотрении, — это всего два-три процента, и нам попасть в число этих дел будет весьма затруднительно, — отмечает она.

Напомним, Бута задержали в 2008 году в Бангкоке по просьбе США. В Америке его обвинили в поставках оружия колумбийским повстанцам. Виктора Бута перевезли в США в 2010 году, он был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012 года по октябрь 2016-го он находился в особом изоляторе.