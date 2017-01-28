Разработчик извинился за критику PS4 Pro

Томас Малер извинился за то, что пару дней назад назвал PS4 Pro недоделкой в сравнении с Project Scorpio, новой консолью от Microsoft. Последняя, по его словам, будет "полноценной системой нового поколения", а не обновлением-полумерой. Эти утверждения он сделал на игровом форуме NeoGAF и не ожидал, что сообщение вызовет такую реакцию.

Теперь Малер пояснил, что он имел в виду. Разработчик считает, что Project Scorpio задаст новый тренд в индустрии: новые консоли будут иметь общую библиотеку игр со своими предшественницами, подобно тому как Scorpio будет поддерживать игры для Xbox One. Томас уверен, что вскоре после выхода новой консоли Microsoft состоится анонс PS5 от Sony, которая так же будет просто более мощным железом, на котором можно запускать игры для PS4. По его мнению, такая модель сильно поможет игрокам, которые не будут вынуждены бежать за новой консолью, и разработчикам, которые тем самым увеличат потенциальные продажи.

Наконец, Малер заявил, что сам он — просто "разработчик, который любит игры". Его комментарии могут казаться грубыми из-за того, что английский — не родной язык Томаса и он может неправильно подбирать слова.