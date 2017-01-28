Авторы наследницы Baldur’s Gate за сутки собрали необходимую сумму

Сбор средств был организован на платформе Fig. Цель установили в размере 1,1 миллиона долларов — это немало по меркам независимых игр. Оказалось, что фанатов у Pillars of Eternity более чем достаточно: необходимая сумма была собрана менее чем за сутки. Тем, кто помог в финансировании первой части и пожертвует деньги на создание сиквела, была обещана скидка на новую игру — похоже, акция сработала.

Всего на разработку Pillars of Etertiny 2: Deadfire планируют потратить минимум 3,35 миллиона долларов — фанаты профинансировали лишь треть проекта. Однако разработчики уже объявили следующую цель кампании: по достижении отметки в 1,4 миллиона долларов в игру добавят подклассы. Сбор средств продолжится до конца февраля.

Ролевая игра Pillars of Eternity 2: Deadfire станет прямым продолжением первой части, вышедшей в 2015 году. Действие её развернётся в Каэд Нуа, где вселившийся в гигантскую статую бог Эотас оставляет при смерти протагониста.