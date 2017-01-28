Microsoft объединит мультиплеер Gears of War 4 между PC и Xbox One

Компания объявила, что вскоре режим быстрой игры станет общим для обеих платформ. Это решение было принято на основе результатов тестовых выходных, во время которых впервые был объединён мультиплеер. Статистика показывает, что игроки на PC и Xbox One в среднем показывали равные результаты. Отзывы тестеров об эксперименте тоже оказались позитивными.

Теперь режим быстрой игры станет мультиплатформенным — для начала в тестовом режиме. Через несколько месяцев разработчики решат, как продвигать идею общего мультиплеера дальше.

Однако основной и соревновательный режимы Gears of War 4 пока оставят изолированными для каждой платформы. Это объясняется тем, что хотя консольные игроки почти не испытывают проблем со стрелками, использующими клавиатуру и мышь, разработчики хотят обеспечить максимально честную борьбу в рейтинговых матчах.