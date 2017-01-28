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Регион
Опубликовано 28 января 2017, 05:14

В Норвегии обвинили РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, российские спецслужбы и сотрудники посольства пытались не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

В свою очередь в российском дипведомстве назвали эту информацию паранойей.

— Попытка выставить в качестве происков спецслужб обычную, даже рутинную дипломатическую работу кажется паранойей, — заявили в дипведомстве.

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Георгий Иванов
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