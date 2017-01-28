Совфед: Норвегия хочет поддержать паранойю о влиянии русских хакеров

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов назвал паранойей обвинения Норвегии в том, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

— Норвегия хочет поддержать паранойю о том, что русские хакеры оказывают влияние на всё — это же уже актуальный тренд, — заявил Морозов. — Что касается Порошенко, на сегодняшний день нет премии войны, которой он был бы удостоен за войну в Донбассе, за уничтожение мирного населения, за нарушение конвенции методов ведения обычной войны. Поэтому не стоит принимать во внимание подобные заявления.

Морозов считает, что в скором времени Норвегия изменит отношение к Кремлю, и на это повлияет улучшение отношений между Россией и США.

— Мы увидим цинизм европейских политиков, которые мгновенно меняют свою позицию в зависимости от позиции Вашингтона, — заключил политик.