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Регион
Опубликовано 28 января 2017, 10:33

Совфед: Норвегия хочет поддержать паранойю о влиянии русских хакеров

Игорь Морозов прокомментировал заявления о том, что РФ использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Норвежского нобелевского комитета.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов назвал паранойей обвинения Норвегии в том, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

— Норвегия хочет поддержать паранойю о том, что русские хакеры оказывают влияние на всё — это же уже актуальный тренд, — заявил Морозов. — Что касается Порошенко, на сегодняшний день нет премии войны, которой он был бы удостоен за войну в Донбассе, за уничтожение мирного населения, за нарушение конвенции методов ведения обычной войны. Поэтому не стоит принимать во внимание подобные заявления.

Морозов считает, что в скором времени Норвегия изменит отношение к Кремлю, и на это повлияет улучшение отношений между Россией и США. 

— Мы увидим цинизм европейских политиков, которые мгновенно меняют свою позицию в зависимости от позиции Вашингтона, — заключил политик. 

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Ольга Кукушкина
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