Депутат Лысаков против новых поправок к закону об обязательном страховании авто

Правительство РФ предложило поправки к Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", которые предполагают установление приоритета ремонта повреждённого автомобиля над страховой выплатой. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступает против этой инициативы.

— Уже окончательно решено, что вместо страховых выплат автовладельцам будет предлагаться только натурная компенсация, то есть ремонт, за редчайшим исключением, — сообщил депутат. — Конечно, ни один нормальный автовладелец не поддержит такую систему и такой принцип. Есть масса ситуаций, когда человеку выгоднее получить деньги. Не оставлять альтернативы и навязывать ремонт — такого прецедента нет ни в одной стране мира.

Поправки к законопроекту уже разработаны и подготовлены Минфином РФ.