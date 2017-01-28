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Регион
Опубликовано 28 января 2017, 11:01

Депутат Лысаков против новых поправок к закону об обязательном страховании авто

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер партии "Автомобильная Россия" считает, что водитель должен иметь право сам выбирать между ремонтом транспортного средства или страховой выплатой.

Правительство РФ предложило поправки к Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", которые предполагают установление приоритета ремонта повреждённого автомобиля над страховой выплатой. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступает против этой инициативы. 

— Уже окончательно решено, что вместо страховых выплат автовладельцам будет предлагаться только натурная компенсация, то есть ремонт, за редчайшим исключением, — сообщил депутат. — Конечно, ни один нормальный автовладелец не поддержит такую систему и такой принцип. Есть масса ситуаций, когда человеку выгоднее получить деньги. Не оставлять альтернативы и навязывать ремонт — такого прецедента нет ни в одной стране мира. 

Поправки к законопроекту уже разработаны и подготовлены Минфином РФ.

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Ольга Кукушкина
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