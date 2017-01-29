Как хорошо быть оленем. Самые странные онлайн-игры

Такие игры появляются, когда разработчики ищут способ выделиться на фоне очередной фэнтезийной гриндилки с остроухими эльфами, замками и орками. Рынок онлайн-игр — чуть ли не самый перенасыщенный в индустрии, поэтому у совсем странного проекта шансов на успех больше, чем у очередного "убийцы WoW" или клона Lineage II. Из-за этого выходят нишевые проекты: всегда странные, но иногда ещё и популярные.

Second Life

Если на запуске в 2003 году Second Life ещё можно было назвать MMO в каком-то виде, то сейчас она окончательно превратилась в нечто, не поддающееся классификации. Игровой процесс в ней состоит исключительно в социальном взаимодействии игроков: они гуляют по локациям, общаются через текстовый и голосовой чаты, танцуют и даже спят друг с другом.

Особенность игры заключается ещё и в том, что пользователи могут самостоятельно создавать одежду, мебель, дома и прочие предметы. Из-за этого здесь есть не только копии реальных городов, но и сказочные страны, галлюциногенные пространства и прочие безумные локации. Даже аватары игроков редко бывают просто людьми: это либо вампиры, либо герои компьютерных игр, либо антропоморфные животные, либо ещё невесть что. Настоящее фрик-шоу и, вероятно, симуляция будущего нашего общества.

Первое время Second Life пытались использовать как площадку для рекламных акций крупных компаний. Но условную презентацию обязательно срывали пролетающие мимо люди-гениталии (в буквальном смысле) и маркетинговые начинания остались в прошлом.

Red Light Center

Более развращённая сестра Second Life. Тут тоже можно загружать собственный контент (даже гениталии), но социальный интерактив целиком завязан на теме секса. Игрок может пойти на вечеринку в виртуальный клуб, подцепить там другого аватара (а лучше несколько) и отправиться веселиться в приватное место — либо начать процесс прямо на танцполе. За доступ к анимациям секса, правда, требуют оформить премиум-подписку.

Как и Second Life, Red Light Center весьма популярна и имеет стабильную базу игроков. Здесь даже появилась на удивление устойчивая экономика, а местные ночные бабочки предлагают заняться виртуальным сексом с вашим персонажам за вполне реальные деньги.

"Пара Па: Город танцев"

Номинально "Пара Па" — всего лишь MMO, в которой игроки устраивают танцевальные сражения друг с другом. Танцы здесь реализованы в виде ритм-игры, в которой нужно вовремя нажимать пролетающие мимо стрелки на клавиатуре. Тем не менее русскоязычная версия (китайский оригинал называется 5Street), "Город танцев", уж точно превратилась в тот же квартал красных фонарей — только с подростковым возрастным рейтингом.

Играющая аудитория здесь — преимущественно школьники, тратящие выпрошенные у родителей деньги на внутриигровую одежду и красивые крылья. Всё для того, чтобы одним видом доказывать свою виртуальную крутость и привлекать внимание противоположного пола. Дальше — свидания, свадьба, первая брачная ночь, собственный дом, скандалы. Конечно, где-то между делом игроки действительно танцуют под преимущественно русскоязычные треки, но местные хардкорные игроки больше переживают за свою популярность в клане и грядущие ЕГЭ или ГИА, чем за набранные очки.

EVE Online

Пожалуй, самое яркое сочетание оригинальной концепции и неоспоримого успеха. Действие EVE разворачивается целиком в космосе, а вместо персонажей игроки управляют космическими кораблями. Удивительно, что игра не закрылась: будучи изначально платной (недавно разработчики перешли на условно-бесплатную модель), она ещё и неприлично сложная для новых игроков. Недостаточно научиться управлять кораблём — важно вникнуть в клановую систему, найти способы заработка и разобраться в сложнейшей экономической системе. Однако те, кто проходит порог обучения, обычно остаются в EVE на долгие годы.

Игра также регулярно появляется в новостях, причём не только на геймерских ресурсах. Здесь частенько совершаются крупные сделки по продаже виртуальной недвижимости за несколько тысяч долларов или подводятся итоги масштабной битвы, в которой были уничтожены корабли, стоящие в реальных деньгах как неплохой автомобиль. Новостные заголовки событий реального мира в сравнении обычно оказываются куда скучнее.

The Endless Forest

Самая мирная и невинная из всех игр в списке. The Endless Forest завоёвывает своей элегантностью — в ней вы становитесь оленем. Нет никакой прокачки, войны или драм: звери-игроки просто путешествуют по сказочному лесу и общаются исключительно с помощью ничего не значащих оленьих звуков. Можно оставить The Endless Forest фоном и заняться своими делами — игра не выкинет вас с сервера за бездействие, ведь здесь это часть задумки.

Если другие MMO могут похвастаться масштабностью или напряжёнными боями, то The Endless Forest это не за чем. Она просто прекрасна, а больше ничего и не нужно.