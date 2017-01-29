КПРФ не может выйти на связь с бывшим депутатом Вороненковым

Члены КПРФ до сих пор не имеют возможности связаться с депутатом Государственной думы шестого созыва Денисом Вороненковым. Об этом ТАСС рассказал член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

— Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (всё-таки он был депутатом Госдумы, членом Комитета по безопасности), — мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация, — сказал депутат.

Он выразил надежду, что ситуация прояснится в начале следующей недели.

— Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были. У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьёзный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться, — добавил Афонин.

Напомним, ранее сообщалось, что Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, а также по своей инициативе связался с генпрокурором Украины Юрием Луценко и дал показания на экс-президента этой страны Виктора Януковича.