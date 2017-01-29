Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2017, 18:22

Создана мобильная игра про то, как можно залезть в чужой смартфон

Идеальный вариант для тех, кто мечтает украсть чужой гаджет и порыться в жизни его владельца.

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Accidental Queens

Скрин из видео © youtube.com/Accidental Queens

Французская студия Accidental Queens выпустила мобильную игру A Normal Lost Phone, где герой находит чужой смартфон. Через прочтение личной переписки и взлом виртуальных аккаунтов игрок сможет постепенно узнать всё о его владельце, который пропал при таинственных обстоятельствах. Вскоре из незадачливого хакера герой превращается в настоящего детектива.

Управление в A Normal Lost Phone оптимально подходит для смартфонов, но разработчики опубликовали экспериментальный проект и для ПК. Новинка доступна на Android, iOS и в магазине Steam, цена игры от 99 рублей.

BannerImage
Арсений Мирный
  • Статьи
  • Игры
  • steam
  • Apple
  • Гаджеты
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar