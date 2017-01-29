Создана мобильная игра про то, как можно залезть в чужой смартфон

Французская студия Accidental Queens выпустила мобильную игру A Normal Lost Phone, где герой находит чужой смартфон. Через прочтение личной переписки и взлом виртуальных аккаунтов игрок сможет постепенно узнать всё о его владельце, который пропал при таинственных обстоятельствах. Вскоре из незадачливого хакера герой превращается в настоящего детектива.

Управление в A Normal Lost Phone оптимально подходит для смартфонов, но разработчики опубликовали экспериментальный проект и для ПК. Новинка доступна на Android, iOS и в магазине Steam, цена игры от 99 рублей.