Словения готова стать местом встречи Путина и Трампа
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Эта инициатива уже передана официальным лицам в России, в частности министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил, что его страна могла бы стать той территорией, на которой можно было бы провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
В интервью люблянскому информационному порталу zurnal24.si Эрьявец сообщил, что эта инициатива уже передана официальным лицам в России, в частности министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Он также подчеркнул, что у Словении есть опыт организации подобных мероприятий, поскольку ещё в 2001 году страна стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.
— С учётом того что мы успешно организовали встречу Буша и Путина, Лавров отметил, что не видит причин не повторить встречу на таком уровне, — сказал Эрьявец.