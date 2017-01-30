Словения готова стать местом встречи Путина и Трампа

Глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил, что его страна могла бы стать той территорией, на которой можно было бы провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В интервью люблянскому информационному порталу zurnal24.si Эрьявец сообщил, что эта инициатива уже передана официальным лицам в России, в частности министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Он также подчеркнул, что у Словении есть опыт организации подобных мероприятий, поскольку ещё в 2001 году страна стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

— С учётом того что мы успешно организовали встречу Буша и Путина, Лавров отметил, что не видит причин не повторить встречу на таком уровне, — сказал Эрьявец.