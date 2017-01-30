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Опубликовано 30 января 2017, 07:34

Дочки палестинского миллиардера Джиджи и Белла Хадид вышли на митинг в США

Знаменитые супермодели выразили протест против иммиграционной политики Дональда Трампа.

Фото: Социальные сети&nbsp;

Фото: Социальные сети 

В нескольких городах Америки в воскресенье прошли митинги против указов президента Дональда Трампа, касающихся запрета на въезд беженцев из семи мусульманских стран в Америку. Среди протестующих в Нью-Йорке были замечены супермодели арабского происхождения Джиджи и Белла Хадид: дочери палестинского миллиардера несли в руках транспарант с лозунгом "Мы все индусы, буддисты, мусульмане, атеисты, христиане и евреи". При этом девушки кричали в толпе митингующих "Скажем "нет" ненависти и страху".

Снимки моделей с митинга облетели социальные сети. Впрочем, в искренность девушек блогеры не верят: интернет-пользователи вспомнили, что отец Джиджи и Беллы — известный девелопер — был главным соперником Дональда Трампа в строительном бизнесе. 

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Роберт Белов
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