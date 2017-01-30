Казачьих атаманов могут обязать отчитываться о доходах, расходах и имуществе

Законопроект, по которому атаман войскового казачьего общества должен предоставлять о себе сведения, размещён в электронной базе документов Госдумы.

Согласно документу, на атамана войскового казачьего общества могут возложить обязанность предоставлять "сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

В случае, если атаман решит всё-таки скрыть информацию, ему будет грозить досрочное прекращение полномочий.