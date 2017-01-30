Казачьих атаманов могут обязать отчитываться о доходах, расходах и имуществе
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Соответствующий законопроект Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму. Уточняется, что атаманов могут обязать отчитываться также о доходах, расходах и имуществе своих жён и несовершеннолетних детей.
Законопроект, по которому атаман войскового казачьего общества должен предоставлять о себе сведения, размещён в электронной базе документов Госдумы.
Согласно документу, на атамана войскового казачьего общества могут возложить обязанность предоставлять "сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
В случае, если атаман решит всё-таки скрыть информацию, ему будет грозить досрочное прекращение полномочий.