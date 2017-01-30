Авторы Team Fortress 2 и Dota 2 начали блокировать тематические казино

В минувшую пятницу разработчики опубликовали сообщение в официальном блоге Team Fortress 2, в котором объявили о намереньях блокировать все аккаунты, а также разного рода сервисы, использующиеся в незаконной игорной деятельности.

Напомним, что в октябре прошлого года игорная комиссия штата Вашингтон потребовала от авторов таких игр, как Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress 2 и Dota 2 убрать возможность передачи предметов в Counter-Strike: Global Offensive, способствующих разного рода нелегальным финансовым схемам, однако в Valve предписания выполнять отказались.

Team Fortress 2 — командный шутер от первого лица, релиз которого состоялся в 2007 году в составе сборника The Orange Box, куда также вошли Half-Life 2, два эпизода для неё, а также первая часть культовой головоломки Portal. С лета 2011 года игра распространяется по условно-бесплатной модели.