В Госдуме высказались за создание Министерства информационной политики

В России необходимо создать Министерство информационной политики, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.

— Вот когда у нас появится Министерство информационной политики, которое будет заниматься на международном уровне этими вопросами... У нас вроде как есть Минкомсвязи, но у них хватает своих проблем. Информационная политика: сегодня мы живём, нас сегодня атакуют. Я за то, чтобы в стране была информационная политика, но я глубоко сомневаюсь, что одним таким законом (о запрете писать о жертвах насильников и педофилов. — Прим. Лайфа) можно резко изменить ситуацию. Мы за контроль сетки вещания, но нужно понять, как это осуществить. Депутаты не могут дать такую оценку, какую может дать экспертное сообщество, с ним, в том числе и с телеканалом "Лайф", нужно обсуждать. Ещё нужно сделать срез мнения общества, — сказал Деньгин.

Ранее стало известно, что Госдума направила на согласование в правительство поправки, которые должны защитить детей, ставших жертвами насильников, от чрезмерного внимания журналистов. Законодатели считают, что смакование деталей преступлений и личных данных детей в прессе ещё больше травмирует их психику и мешает следствию.