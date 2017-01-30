ФБР опубликовало отчёт по расследованию геймергейта

Федеральное бюро расследований опубликовало отчёт по расследованию скандала, который начался в августе 2014 года. Из итогового документа удалили 61 страницу и убрали секретные данные об участниках дела. Жертвы скандала считают, что ФБР не заинтересовано в проведении качественного расследования.

Ведомству не удалось идентифицировать личности некоторых авторов угроз, а те правонарушители, которых удалось обнаружить, уже извинились.

Одна из глав производства посвящена угрозам, поступавшим журналистке Аните Саркисян в преддверии её выступления в университете Юты. Из-за этого семинар был отменён.

Один из правонарушителей, который угрожал разработчику Брианне Ву, проживает в Индии. Геймер позвонил ей около 50 раз. Также он вступил в групповой чат, участники которого терроризировали Ву. В отчёте сказано, что индийский геймер пообещал прекратить свои нападки и извинился за произошедшее.

Ещё один ненавистник Брианны Ву проживает в Сан-Хосе. Он признал, что отправлял сообщения с угрозами на электронную почту женщины. В отчёте сказано, что правонарушитель понял, что совершил федеральное преступление, и пообещал больше так не делать.

Напомним, геймергейт начался в августе 2014 года. Разработчик игр Эрон Гжони публично обвинил бывшую девушку, также разработчика игр Зои Куинн, в измене с журналистом издания Kotaku. По словам Гжони, она сделала это для того, чтобы её игра Depression Quest получила положительную рецензию. На сторону Куинн встала критик Анита Саркисян и сооснователь студии Giant Spacekat Брианна Ву. После этого в их адрес начали поступать угрозы.