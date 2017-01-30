В Госдуме назвали преимущества России над США в случае ядерного удара

Россия защищена от ядерного удара лучше США, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

— Над этими вещами даже размышлять страшно. Лучше об этом даже не думать: ядерная война — это гибель всего человечества. Но за счёт территорий Россия имеет громадное преимущество над США. Это ясно без всякой разведки. Имея такую территорию, как Сибирь, Россия значительно защищена от ядерного удара. С точки зрения качества и количества вооружения мы не уступаем США, — сказал Саблин.

Ранее СМИ сообщили, что США оценивают способность России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать. По данным Bloomberg, такую задачу разведке США поставил конгресс ещё при Бараке Обаме.