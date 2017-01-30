В Новосибирске предложили запретить Dota 2

Как сообщает издание "НГС. Новости", юрист общественной организации "Потребдозор" Антон Тихонов заявил, что при регистрации в игре она не запрашивает возраст пользователя, что, по его мнению, нарушает законодательство Российской Федерации. Речь идёт о законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намёки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм. Антон Тихонов, юрист.

Активист заявил, что он сам изучал биографию персонажей, пока его знакомый играл в Dota 2 для эксперимента:

Мы зарегистрировали в системе новый аккаунт, на новый компьютер скачали игру, и нигде нам система не предложила указать возраст. То есть неустановленная личность любого возраста может начать играть.

Добавим, что игровой сервис Steam аналогично не запрашивает возраст пользователя, а сразу предлагает загрузить игру.

По словам Тихонова, он уже направил письмо в Valve. Ответа пока не последовало.