В Новосибирске предложили запретить Dota 2
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Местный житель написал письмо разработчикам, требуя запретить игру для детей младше 18 лет.
Как сообщает издание "НГС. Новости", юрист общественной организации "Потребдозор" Антон Тихонов заявил, что при регистрации в игре она не запрашивает возраст пользователя, что, по его мнению, нарушает законодательство Российской Федерации. Речь идёт о законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Активист заявил, что он сам изучал биографию персонажей, пока его знакомый играл в Dota 2 для эксперимента:
Добавим, что игровой сервис Steam аналогично не запрашивает возраст пользователя, а сразу предлагает загрузить игру.
По словам Тихонова, он уже направил письмо в Valve. Ответа пока не последовало.