Несовершеннолетний сын создателя Doom выпустил собственную игру

12-летний сын легенды игровой индустрии Джона Ромеро и известного геймдизайнера Бренды Ромеро, придумал дизайн своей первой игры ещё в 9-летнем возрасте. Донован Ромеро в течение последующих трёх лет при поддержке родителей реализовал свою задумку в реальность.

Действие игры Gunman Taco Truck разворачивается в постапокалиптических США. Игрокам предлагают попробовать себя в роли последнего выходца из Мексики, который ради спасения своего семейного бизнеса отправился через всю страну, чтобы добраться до канадского города Виннипег. Попутно главному герою необходимо уничтожать полчища монстров и самых разнообразных врагов, собирать их мясо и из него готовить тако, чтобы кормить выживших.

Идея для игры Доновану Ромеро пришла после одного из уроков программирования. Он поделился ей со своей семьёй, после чего игру решено было сделать семейным проектом. Неизвестно, насколько активно участвовали в разработке опытные родители юного дарования, однако он заявил, что посвятил бы свою игру ресурсу для общения разработчиков.

Игра доступна в Steam под издательством компании родителей Донована Romero Games Ltd. В будущем проект портируют на iOS и Android.