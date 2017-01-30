Настолки для самых маленьких

Свинтус

Эта игра — русский аналог Уно. Основным отличием является забавный дизайн игры. На картах изображены хрюшки, которые не оставят равнодушными даже самых придирчивых игроков. А уж маленьким ценителям настольных игр они точно придутся по душе, а также помогут развить реакцию.

Сколько стоит: 390 рублей

Как играть

Игра состоит из 112 карт, разделённых на 4 цвета. Все карты делятся на обычные, пронумерованные от 0 до 9, и карты действий — заставляющие игроков совершать различные телодвижения. Например: добрать на руки карты или не произносить ни слова на протяжении раунда. Верхняя карта колоды кладётся в центр стола картинкой вверх. С неё и начинается игра. Игроки по очереди должны сбрасывать карты с руки на стол. При этом карта должна совпадать с последней, лежащей на столе, по цвету или картинке. Игрок, избавившийся от всех карт на руках, побеждает.

Черепашьи Бега

Из названия игры понятно, что главными действующими лицами являются черепахи, и они действительно бегут. У забега есть цель — добраться до капустного поля и накормить своего питомца. Компоненты игры помогут развить детям мелкую моторику и научат просчитывать свои действия наперёд. А уж если вы решите поиграть в эту игру в компании взрослых, она может приобрести совсем иной характер в силу вашего мировоззрения.

Сколько стоит: 990 рублей

Как играть

Игра состоит из маленьких деревянных брусков, стилизованных под черепашек, колоды карт действий, жетонов игроков и игрового поля. В начале игры каждый игрок получает жетон, на котором указан цвет его черепашки. Его задача — довести её до финиша раньше других. Крайне важно сохранить цвет своей подопечной в тайне. Далее игрокам сдаётся по пять карт действий. На них указаны: цвет черепашки и количество клеток, которое она пройдёт после розыгрыша карты. Забавной особенностью является то, что, когда черепашки оказываются на одной клетке, они не просто встают рядом, а ставятся друг на друга. Та, что была последней, забирается на спину первой и т.д. Побеждает тот игрок, чья черепаха добралась до финиша первой.

Семь гномов и зачарованный лес

Эта игра очень похожа на Дженгу, но с небольшой поправкой на то, что вместо того, чтобы строить, тут нужно ломать. Уже на подготовительной стадии — постройке башни — игра превращается в увлекательное развлечение для детей и развивает мелкую моторику. А уж если вы совместите игру с просмотром мультфильма "Белоснежка и семь гномов", ваши отпрыски будут на седьмом небе от счастья

Сколько стоит: 1290 рублей

Как играть

В начале игрокам нужно построить башню, которая выглядит как ствол дерева. Собирается она из двух компонентов — ствола и коры. После того как башня построена, у нас появляется новая задача — сбить всю кору, но при этом не разрушить всю конструкцию. Для этого у нас есть специальный пластиковый топорик. Основная хитрость заключается в том, чтобы нанести не слишком сильный удар, чтобы не сломать дерево, но и не слишком слабый, чтобы крона дерева задрожала. Удары наносятся по очереди. Побеждает тот игрок, который сбил больше всех кусочков коры.

Элиас Джуниор

Игра на объяснение слов станет отличным средством для пополнения словарного запаса вашего чада, а также поможет развить логику. Но будьте внимательны, не забывайте, что играть вы будете с детьми. Слова элементарны, но иногда даже простое слово может вызвать трудности у ребёнка.

Сколько стоит: 1550 рублей

Как играть

Игроки делятся на команды по два человека минимум. Для игры вам предоставлено поле для подсчёта очков и целых 300 двусторонних карточек со словами. Перемешайте колоду, и вы готовы. Один игрок объясняет слово, другой его угадывает. Побеждает та команда, которая отгадала больше всего слов.

Ква

Игра отдалённо напоминает шахматы, но очень упрощённые, и играть в неё можно вчетвером — а это весомое подспорье, чтобы потеснить Игру королей. Игра поможет развить мелкую моторику и логическое мышление, а также провести весёлый вечер в кругу семьи. Шах и мат, шахматисты.

Сколько стоит: 1790 рублей

Как играть

Для начала нам нужно собрать игральное поле из 64 фрагментов. Затем игроки выставляют на поле лягушек своего цвета. Основная задача — прогнать с поля всех лягушат противника. Наша армия состоит из королевы — аналог короля из шахмат и лягушат — пешек. Но не всё так просто. Поле, которое мы собрали в самом начале, имеет свои особенности. Каждый элемент скрывает в себе тайну. Всякий раз, когда вы наступаете на клетку, элемент переворачивается и нас ожидает приятный сюрприз в виде кувшинки, которая даст нам дополнительный ход, или разочарование в лице щуки, которая съедает нашего подопечного. Игрок, чей лягушонок остался последним на поле, считается победителем.