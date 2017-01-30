Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января 2017, 15:10

Впервые за 26 лет в ВВС Швеции появилась женщина-пилот

Фото: &copy; twitter.com/jrvianney&nbsp;/&nbsp;Jeppe Gustafsson/TT

Фото: © twitter.com/jrvianney / Jeppe Gustafsson/TT

На прошлой неделе авиашколу в Линчёпинге окончила 22-летняя Ловиза Санделин, которая стала первой за последние 26 лет женщиной-пилотом ВВС Швеции, передаёт портал The Local.

Санделин вместе с другими 22 курсантами окончила базовый курс в авиашколе, после которого им ещё предстоит в течение нескольких лет проходить дополнительную программу. После выпуска все они будут летать на истребителях-штурмовиках "Сааб JAS 39 Грипен".

Лайф напоминает, что освоение "мужских" военных профессий в последнее время стало трендом. Так, ранее сообщалось, что в Китае появилась первая группа женщин-пилотов штурмовых вертолётов, а первая в Афганистане женщина-пилот ВВС после прохождения курсов пилотов в США подала прошение о предоставлении убежища в этой стране.

BannerImage
Александр Шоршин
  • Новости
  • ввс
  • Швеция
  • Авиаперелеты
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar