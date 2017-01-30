Впервые за 26 лет в ВВС Швеции появилась женщина-пилот

Санделин вместе с другими 22 курсантами окончила базовый курс в авиашколе, после которого им ещё предстоит в течение нескольких лет проходить дополнительную программу. После выпуска все они будут летать на истребителях-штурмовиках "Сааб JAS 39 Грипен".

Лайф напоминает, что освоение "мужских" военных профессий в последнее время стало трендом. Так, ранее сообщалось, что в Китае появилась первая группа женщин-пилотов штурмовых вертолётов, а первая в Афганистане женщина-пилот ВВС после прохождения курсов пилотов в США подала прошение о предоставлении убежища в этой стране.