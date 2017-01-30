Впервые за 26 лет в ВВС Швеции появилась женщина-пилот
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На прошлой неделе авиашколу в Линчёпинге окончила 22-летняя Ловиза Санделин, которая стала первой за последние 26 лет женщиной-пилотом ВВС Швеции, передаёт портал The Local.
Санделин вместе с другими 22 курсантами окончила базовый курс в авиашколе, после которого им ещё предстоит в течение нескольких лет проходить дополнительную программу. После выпуска все они будут летать на истребителях-штурмовиках "Сааб JAS 39 Грипен".
Лайф напоминает, что освоение "мужских" военных профессий в последнее время стало трендом. Так, ранее сообщалось, что в Китае появилась первая группа женщин-пилотов штурмовых вертолётов, а первая в Афганистане женщина-пилот ВВС после прохождения курсов пилотов в США подала прошение о предоставлении убежища в этой стране.