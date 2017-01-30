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Регион
Опубликовано 30 января 2017, 14:52

В ГД назвали идейной беспомощностью призыв из Киева разделить РФ на части

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Адальби Шхагошев отметил, что Украина сама распадается на части на глазах у всего мирового сообщества.

Призыв украинского националиста, лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока разделить Россию на несколько государств — это демонстрация идейной беспомощности, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

— Это демонстрация идейной беспомощности. Тягнибок — это воинствующая личность. Вся ситуация на Украине показывает и доказывает, что они и воевать как следует не могут. Кроме того, на глазах у всего мирового сообщества Украина распадается. Без всякого сомнения можно убеждённо говорить о том, что Россия распаду не подлежит: страна прирастает. Если будет так продолжаться дальше, если в среднесрочной перспективе перед судом не предстанет человек 10 из действующей власти, дальнейший распад Украины также возможен, — заявил Шхагошев.

Тягнибок назвал главным врагом Украины Москву. Под номером два, по мнению националиста, идёт власть Киева.

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Нонна Амбарцумян
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