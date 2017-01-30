Исполнитель главной роли в "Ведьмаке" сравнил озвучивание секс-сцен с онанизмом

Американский актёр Даг Кокл, озвучивавший главного героя серии "Ведьмак" Геральта, заявил, что ему было неловко озвучивать интимные сцены из игры.

К третьей части у Дага Кокла сложились особые отношения с Геральтом, он сравнил работу над игрой "Ведьмак 3" с принятием приятной ванны. Как главный герой погружался в отношения со своими возлюбленными, так и Кокл с головой уходил в роль своего персонажа. Актёр добавил, что он никогда не встречался с актрисами озвучки.

Даг прокомментировал запись сцены, где Геральт и Йеннифер занимаются любовью на единороге:

Запись этой сцены была похожа на запись сцены с боями. Мне необходимо было создать набор дублей с различной интенсивностью, с разными способами смерти, озвучиванием отдельных видов ран. Это же касается и сцен секса. Я должен был по-разному получать удовольствие. Что другой персонаж делает с тобой? Какие звуки мне издавать в ответ? Это интересно!

Реплики в сценах секса актёр записывал в одиночку в звукоизолирующих кабинках:

Одно дело, если вам необходимо сыграть любовную сцену, имитируя вид настоящей близости, например, в кино. Сделать это намного легче, когда у вас реальная женщина. Вы её видите. Однако, когда я один в кабине издаю такие звуки, то это похоже на мастурбацию. Я смогу сказать, что это похоже на то чувство, когда ты мастурбируешь и внезапно в комнату заходит мама.

Игра "Ведьмак 3: Дикая охота" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.