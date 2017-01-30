Исполнитель главной роли в "Ведьмаке" сравнил озвучивание секс-сцен с онанизмом
Фото © Flickr/Rob Obsidian
В своём новом интервью актёр рассказал о деликатном процессе, с которым ему пришлось столкнуться.
Американский актёр Даг Кокл, озвучивавший главного героя серии "Ведьмак" Геральта, заявил, что ему было неловко озвучивать интимные сцены из игры.
К третьей части у Дага Кокла сложились особые отношения с Геральтом, он сравнил работу над игрой "Ведьмак 3" с принятием приятной ванны. Как главный герой погружался в отношения со своими возлюбленными, так и Кокл с головой уходил в роль своего персонажа. Актёр добавил, что он никогда не встречался с актрисами озвучки.
Даг прокомментировал запись сцены, где Геральт и Йеннифер занимаются любовью на единороге:
Реплики в сценах секса актёр записывал в одиночку в звукоизолирующих кабинках:
Игра "Ведьмак 3: Дикая охота" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.