Из-за действий Трампа может сорваться конференция разработчиков игр
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Связано это с указом президента по ограничению въезда иммигрантов на территорию США.
Новый указ Дональда Трампа вывел на улицы сотни тысяч протестующих. Затронул он и игровую индустрию. Сейчас трудности испытывают организаторы конференции разработчиков игр GDC, которая начинается менее чем через месяц.
Организаторы мероприятия заявили, что они в ужасе от запрета въезда мусульман. Представители GDC возьмут на себя все расходы тех, кого затронул бан.
Напомним, 28 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который в течение следующих 90 дней запрещает въезжать на территорию США личностей из семи стран с мусульманским населением: Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, Судан.
Международная ассоциация разработчиков видеоигр заявила, что из восьми тысяч её членов только двое проживают в странах, вошедших в этот список.
Помимо того, основатель нидерландской игровой студии Vlambeer Рами Измаил заявил, что готов финансово поддержать забастовку.
For the next 24 hours, all @Vlambeer revenue will be donated to @ACLU for their opposition to the #MuslimBan.— Rami Ismail (@tha_rami) January 29, 2017