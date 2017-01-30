Из-за действий Трампа может сорваться конференция разработчиков игр

Новый указ Дональда Трампа вывел на улицы сотни тысяч протестующих. Затронул он и игровую индустрию. Сейчас трудности испытывают организаторы конференции разработчиков игр GDC, которая начинается менее чем через месяц.

Организаторы мероприятия заявили, что они в ужасе от запрета въезда мусульман. Представители GDC возьмут на себя все расходы тех, кого затронул бан.

Напомним, 28 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который в течение следующих 90 дней запрещает въезжать на территорию США личностей из семи стран с мусульманским населением: Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, Судан.

Международная ассоциация разработчиков видеоигр заявила, что из восьми тысяч её членов только двое проживают в странах, вошедших в этот список.

Помимо того, основатель нидерландской игровой студии Vlambeer Рами Измаил заявил, что готов финансово поддержать забастовку.