Серию Deus Ex заморозили ради игр по Marvel

На данный момент студия Crystal Dynamics, недавно выпустившая Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider, занята разработкой безымянной игры по "Мстителям". Также им помогает студия Eidos Montreal, которая помимо этого ведёт работы над триквелом приключений Лары Крофт. Тем временем серия Deus Ex отправлена на перерыв.

Хотя Deus Ex: Mankind Divided всячески намекает на продолжение, неудовлетворительные продажи игры в совокупности с партнёрством с Marvel заставили Square Enix сменить приоритеты для своих внутренних студий.

Недавно появившаяся утечка от одного из работников Eidos Montreal указывает на то, что в данный момент студия занята ещё одним проектом — второй игрой по лицензии Marvel, которая будет посвящена "Стражам галактики".

Официально Eidos Montreal эти слухи не комментирует, но сообщает, что помимо игр Marvel команда занята поддержкой Deus Ex: Mankind Divided новым контентом и "расширением вселенной Deus Ex".