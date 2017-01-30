Скейтер Тони Хоук прекратил сотрудничество с Activision

Хоук поделился новостью в интервью журналу Jenken Magazine, когда речь зашла о возможности появления новых игр серии Tony Hawk.

По словам Тони, ждать следующий проект стоит "не от Activision". У скейтера истёк контракт с этим издателем, а о его возобновлении речи не идёт. Хоук сообщает, что сейчас над чем-то работает, но пока игра находится на очень ранней стадии разработки и он не может поделиться подробностями — какие-то новости могут появиться только через несколько месяцев. Фанаты уже спекулируют, что Тони Хоук сотрудничает с EA для работы над Skate 4.

Последняя игра, вышедшая под именем скейтбордиста в 2015 году — Tony Hawk's Pro Skater 5 — была раскритикована игроками и прессой за многочисленные баги и общую посредственность проекта. Средний балл Pro Skater 5 на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет всего 32 из 100 возможных.